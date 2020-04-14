Пандемия коронавируса: в Британии COVID-19 инфицировался каждый третий медик, в общем более 12 тысяч жертв
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Каждый третий из медиков Великобритании, сдавших тест на коронавирус SARS-CoV-2, оказался им заражен. Об этом со ссылкой на национальную службу здравоохранения (NHS) пишет местное издание The Telegraph, сообщает УНН со ссылкой также на статистику британского правительства.
По данным издания, 5 733 из 16 888 тестов, сделанных на медицинских работниках, показали положительный результат. По оценкам NHS, инфицировано уже 23 процента от всего населения страны.
Повышенный процент инфицированных среди медиков издание связывает с недостатком средств личной защиты: медицинских масок, перчаток и фартуков. Их дефицит, пишет издание, наблюдается с самого начала вспышки заболевания, а на данный момент запасы некоторых средств “критически низкие”.
На момент публикации первых данных о врачах, 13 апреля, в Великобритании зафиксировано 88,6 тысяч случаев заражения. При этом наблюдается высокий показатель смертности: умерли 11 329 пациентов, это более 12 процентов от зарегистрированных случаев.
Согласно обновленной статистике местного правительства: в стране от COVID-19 умерли 12 107 человек, 93 873 — инфицированны.
Ранее СМИ назвали страну, которая может пострадать от COVID-19 значительно больше Италии.