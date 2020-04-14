Пандемия коронавируса: в Британии COVID-19 инфицировался каждый третий медик, в общем более 12 тысяч жертв

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Каждый третий из медиков Великобритании, сдавших тест на коронавирус SARS-CoV-2, оказался им заражен. Об этом со ссылкой на национальную службу здравоохранения (NHS) пишет местное издание The Telegraph, сообщает УНН со ссылкой также на статистику британского правительства.