Пандемія коронавірусу: у Британії COVID-19 інфікувався кожен третій медик, загалом понад 12 тисяч жертв

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Кожен третій з медиків Великої Британії, які здали тест на коронавірус SARS-CoV-2, виявився нимм заражений. Про це з посиланням на національну службу охорони здоров’я (NHS) пише місцеве видання The Telegraph, повідомляє УНН з посиланням також на статистику британського уряду.