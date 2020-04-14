Пандемія коронавірусу: у Британії COVID-19 інфікувався кожен третій медик, загалом понад 12 тисяч жертв

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Кожен третій з медиків Великої Британії, які здали тест на коронавірус SARS-CoV-2, виявився нимм заражений. Про це з посиланням на національну службу охорони здоров’я (NHS) пише місцеве видання The Telegraph, повідомляє УНН з посиланням також на статистику британського уряду.

За даними видання, 5 733 з 16 888 тестів, зроблених на медичних працівниках, показали позитивний результат. За оцінками NHS, інфіковано вже 23 відсотки від усього населення країни.

Підвищений відсоток інфікованих серед медиків видання пов’язує з недоліком засобів особистого захисту: медичних масок, рукавичок і фартухів. Їх дефіцит, пише видання, спостерігається з самого початку спалаху захворювання, а на даний момент запаси деяких засобів “критично низькі”.

На момент публікації перших даних про лікарів, 13 квітня, у Великій Британії зафіксовано 88,6 тисяч випадків зараження. При цьому спостерігається високий показник смертності: померли 11 329 пацієнтів, це більше 12 відсотків від зареєстрованих випадків.

Згідно з оновленою статистикою місцевого уряду: в країні від COVID-19 померли 12 107 осіб, 93 873 — інфіковані.

Раніше ЗМІ назвали країну, яка може постраждати від COVID-19 значно більше Італії.

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