Пандемия коронавируса: в Беларуси COVID-19 инфицировались уже 13,1 тысяч лиц, 85 человек - умерли

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 46092 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 89723 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103631 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129698 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129809 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173941 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122079 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158868 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104960 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103079 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Пандемия коронавируса: в Беларуси COVID-19 инфицировались уже 13,1 тысяч лиц, 85 человек - умерли

Киев  •  УНН

 • 16517 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Беларуси, по данным на 29 апреля, зарегистрирован 13 181 случай COVID-19 — это 7,8 процента от общего количества проведенных тестов, сообщает Министерство здравохранения Беларуси, пишет УНН.

Выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции умерли 84 пациента (плюс 5 пациентов со вчерашнего дня).

За последние сутки количество заразившихся выросло на 973 человека. Это рекордное число с начала вспышки. За сутки с 27 по 28 апреля прирост был 919 случаев.

Всего в Беларуси проведено 168 986 тестов.

Напомним, что в отчете миссии ВОЗ по результатам визита в Беларусь с 8 по 11 апреля отмечается, что ситуация в Беларуси вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии. Прежде всего эксперты указывают на необходимость усиления мер физического дистанцирования, в том числе перенос всех массовых мероприятий, включая спортивные, культурные, политические и религиозные, обеспечение дальнейшей изоляции и лечения пациентов с подтвержденным COVID-19 и изоляции в условиях карантина контактов пациентов с подтвержденным COVID-19, переход на удаленную работу и дистанционное обучение, приостановка деятельности всех второстепенных организаций, предприятий и экономических субъектов, там, где удаленная работа невозможна, обеспечение строгого выполнения мер профилактики и контроля, включая гигиену рук, респираторный этикет и физическое дистанцирование с соблюдением безопасного расстояния в 1−1,5 м, обеспечение расстояния между работниками, ограничение количества совещаний и встреч и обеспечение надлежащей вентиляции, особенно в медицинских учреждениях, минимизация необязательных перемещений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов.

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