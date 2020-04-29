Пандемия коронавируса: в Беларуси COVID-19 инфицировались уже 13,1 тысяч лиц, 85 человек - умерли

Выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции умерли 84 пациента (плюс 5 пациентов со вчерашнего дня).

За последние сутки количество заразившихся выросло на 973 человека. Это рекордное число с начала вспышки. За сутки с 27 по 28 апреля прирост был 919 случаев.

Всего в Беларуси проведено 168 986 тестов.

Напомним, что в отчете миссии ВОЗ по результатам визита в Беларусь с 8 по 11 апреля отмечается, что ситуация в Беларуси вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии. Прежде всего эксперты указывают на необходимость усиления мер физического дистанцирования, в том числе перенос всех массовых мероприятий, включая спортивные, культурные, политические и религиозные, обеспечение дальнейшей изоляции и лечения пациентов с подтвержденным COVID-19 и изоляции в условиях карантина контактов пациентов с подтвержденным COVID-19, переход на удаленную работу и дистанционное обучение, приостановка деятельности всех второстепенных организаций, предприятий и экономических субъектов, там, где удаленная работа невозможна, обеспечение строгого выполнения мер профилактики и контроля, включая гигиену рук, респираторный этикет и физическое дистанцирование с соблюдением безопасного расстояния в 1−1,5 м, обеспечение расстояния между работниками, ограничение количества совещаний и встреч и обеспечение надлежащей вентиляции, особенно в медицинских учреждениях, минимизация необязательных перемещений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов.