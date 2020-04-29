Пандемія коронавірусу: у Білорусі COVID-19 інфікувалися вже понад 13,1 тисяч осіб, 84 людини - померли

Одужали і виписані 2072 пацієнта, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19. За весь період поширення інфекції померли 84 пацієнти (плюс 5 пацієнтів з учорашнього дня).

За останню добу кількість інфікованих зросла на 973 особи. Це рекордне число з початку спалаху. За добу з 27 по 28 квітня приріст був 919 випадків.

Всього в Білорусі проведено 168 986 тестів.

Нагадаємо, що в звіті місії ВООЗ за результатами візиту до Білорусі з 8 по 11 квітня відзначається, що ситуація в Білорусі викликає заклопотаність і вимагає негайної реалізації всеосяжної змішаної стратегії. Перш за все експерти вказують на необхідність посилення заходів фізичного дистанціювання, в тому числі перенесення всіх масових заходів, включаючи спортивні, культурні, політичні та релігійні, забезпечення подальшої ізоляції і лікування пацієнтів з підтвердженим COVID-19 і ізоляції в умовах карантину контактів пацієнтів з підтвердженим COVID- 19, перехід на віддалену роботу і дистанційне навчання, припинення діяльності всіх другорядних організацій, підприємств і економічних суб’єктів, там, де дистанційна робота неможлива, забезпечення суворого виконання заходів профілактики і контролю, серед яких гігієна рук, респіраторний етикет і фізичне дистанціювання з дотриманням безпечної відстані в 1-1,5 м, забезпечення відстані між працівниками, обмеження кількості нарад і зустрічей і забезпечення належної вентиляції, особливо в медичних установах, мінімізація необов’язкових переміщень, особливо для груп високого ризику і вразливих пацієнтів.