Пандемия коронавируса: Рим ужесточил наказание за нарушение карантина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74789 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 88147 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100174 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 97964 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107028 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 93100 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103692 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106168 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131174 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса: Рим ужесточил наказание за нарушение карантина

Пандемия коронавируса: Рим ужесточил наказание за нарушение карантина

Киев  •  УНН

 • 13252 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Правительство Италии в борьбе с пандемией коронавируса серьезно ужесточило наказание за нарушение карантинных мероприятий, передает УНН со ссылкой на DW.

Теперь человек, который был положительно протестирован на наличие SARS-CoV-2 и намеренно оставил место изоляции, может быть приговорен к лишению свободы на срок от одного до пяти лет.

Кроме того, власти до 3 тыс. евро увеличили верхнюю границу денежного штрафа за подобный проступок.

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Ранее нарушителя карантинных мероприятий можно было оштрафовать на 206 евро, а также посадить на срок до трех месяцев.

Под вечер 24 марта число умерших в Италии составило 743 человека. Всего количество смертей от распространения болезни COVID-19 — 6820 человек. Более 69 тыс. человек — больные.

Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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