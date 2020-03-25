Пандемия коронавируса: Рим ужесточил наказание за нарушение карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Правительство Италии в борьбе с пандемией коронавируса серьезно ужесточило наказание за нарушение карантинных мероприятий, передает УНН со ссылкой на DW.
Теперь человек, который был положительно протестирован на наличие SARS-CoV-2 и намеренно оставил место изоляции, может быть приговорен к лишению свободы на срок от одного до пяти лет.
Кроме того, власти до 3 тыс. евро увеличили верхнюю границу денежного штрафа за подобный проступок.
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Ранее нарушителя карантинных мероприятий можно было оштрафовать на 206 евро, а также посадить на срок до трех месяцев.
Под вечер 24 марта число умерших в Италии составило 743 человека. Всего количество смертей от распространения болезни COVID-19 — 6820 человек. Более 69 тыс. человек — больные.
Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев заражения COVID-19.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.