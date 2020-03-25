Пандемія коронавірусу: Рим посилив покарання за порушення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Уряд Італії в боротьбі з пандемією коронавірусу серйозно збільшив покарання за порушення карантинних заходів, передає УНН із посиланням на DW.
Тепер людина, яка була позитивно протестована на наявність SARS-CoV-2, навмисно залишила місце ізоляції, може бути засуджена до позбавлення волі на термін від одного до п’яти років.
Крім того, влада до 3 тис. євро збільшила верхню межу грошового штрафу за подібну провину.
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Раніше порушника карантинних заходів можна було оштрафувати на 206 євро, а також ув’язнити на термін до трьох місяців.
Під вечір 24 березня кількість померлих в Італії склала 743 особи. Всього кількість смертей від поширення хвороби COVID-19 — 6 820 осіб. Понад 69 тисяч людей — хворі.
Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 97 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.