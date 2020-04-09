Пандемия коронавируса: РФ решила направить военных на борьбу с COVID-19 уже в третью страну

В ведомстве пояснили, что отряд из 24 военнослужащих и пяти единиц военной и специальной техники будет переброшен в Боснию и Герцеговину тремя рейсами Ил-76 по поручению президента России Владимира Путина и в соответствии с обращением руководства Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины).

На сайте правительства Республики Сербской говорится, что власти региона поблагодарили руководство России за предоставление медицинского оборудования и материалов, которые будут доставлены сегодня в аэропорт Баня-Лука.

“Россия окажет значительную помощь сектору здравоохранения Республики Сербской в борьбе с коронавирусом”, — отмечено в сообщении.

Ранее посольство России в Боснии и Герцеговине сообщило, что из России для борьбы с COVID-19 прибудут несколько бригад врачей с медицинским оборудованием, а также специальная техника для дезинфекции.

В связи с обращением руководства Республики сербской Биг сегодня в течение дня на аэродром Баня-Луки специальными рейсами планируется доставка помощи из России для борьбы с # COVID19 .

Прибудет несколько оборудованных бригад врачей, а также специальная техника для дезинфекции. pic.twitter.com/PjwlfdOgUX

Ранее Минобороны России направило своих специалистов для борьбы с COVID-19 в Италию и Сербию. В Италии российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами осуществляют прием и лечение больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале в городе Бергамо. Кроме того, российские военные специалисты проводят дезинфекцию в домах престарелых в Ломбардии.

В Сербии четыре врачебно-сестринские бригады Минобороны осуществляют лечение больных в трех медицинских центрах в Белграде и Валево. Военные специалисты также проводят дезинфекционные мероприятия.