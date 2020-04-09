Пандемія коронавірусу: РФ вирішила направити військових на боротьбу з COVID-19 вже у третю країну

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Слідом за Італією та Сербією російські військові відправляться на боротьбу з коронавірусною інфекцією COVID-19 в Боснію і Герцеговину, повідомляє федеральне агентство ТАСС з посиланням на Міноборони РФ, пише УНН.