Пандемия коронавируса Путин впервые с начала вспышки COVID-19 выступит с обращением к гражданам
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент России Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обращение будет транслироваться по центральным каналам, пишет УНН со ссылкой на российские федеральные СМИ.
Песков пояснил, что решение о необходимости такого обращения было принято после совещания оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое прошло 24 марта и посещения Путиным больницы в Коммунарке, где лечатся больные COVID-19.
В России с начала пандемии коронавируса зафиксированы 658 случаев заболевания, выздоровели 29 человек.
Ранее СМИ сообщали, в частности издание Meduza, что Путин планирует выступить с обращением к нации, в ходе которого будет объявлено о переносе голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.