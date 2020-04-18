Пандемия коронавируса: умер рефери, который судил четыре боя Кличко-младшего

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 45894 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 89595 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103605 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129676 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129795 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173914 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122073 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158849 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104960 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103079 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. 72-летний бывший судья по боксу Эдди Коттон умер от коронавирусной инфекции COVID-19, информирует УНН со ссылкой на Boxinge Scene.

Смерть рефери произошла после того, как он пробыл неделю в больнице Патерсона, штат Нью-Джерси.

Коттон был профессиональным судьей с 1992 по 2014 годы. Его наибольшее назначение пришлось на июнь 2002 года, когда Коттон работал на титульном поединке Леннокса Льюиса и Майка Тайсона в Мемфисе. Также в его активе работа на боях с участием звезд: Джордж Форман - Шеннон Бриггс, Хасим Рахман - Джеймс Тони, Бернард Хопкинс - Чед Доусон (2 бой), Риддик Боу - Анджей Голота.

Заметим, что Коттон обслуживал 4 поединка Владимира Кличко: с Алексом Леапаи (в 2014 году), Мариушем Вахом (2012), Русланом Чагаевым (2009) и Роем Остином (2007).

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