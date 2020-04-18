Пандемия коронавируса: умер рефери, который судил четыре боя Кличко-младшего
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. 72-летний бывший судья по боксу Эдди Коттон умер от коронавирусной инфекции COVID-19, информирует УНН со ссылкой на Boxinge Scene.
Смерть рефери произошла после того, как он пробыл неделю в больнице Патерсона, штат Нью-Джерси.
Коттон был профессиональным судьей с 1992 по 2014 годы. Его наибольшее назначение пришлось на июнь 2002 года, когда Коттон работал на титульном поединке Леннокса Льюиса и Майка Тайсона в Мемфисе. Также в его активе работа на боях с участием звезд: Джордж Форман - Шеннон Бриггс, Хасим Рахман - Джеймс Тони, Бернард Хопкинс - Чед Доусон (2 бой), Риддик Боу - Анджей Голота.
Заметим, что Коттон обслуживал 4 поединка Владимира Кличко: с Алексом Леапаи (в 2014 году), Мариушем Вахом (2012), Русланом Чагаевым (2009) и Роем Остином (2007).