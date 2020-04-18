Пандемія коронавірусу: помер рефері, який судив чотири бої Кличка-молодшого

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. 72-річний колишній суддя з боксу Едді Коттон помер від коронавірусної інфекції COVID-19, інформує УНН з посиланням на Boxinge Scene.

Смерть рефері сталася після того, як він пробув тиждень в лікарні Патерсона, штат Нью-Джерсі.

Коттон був професійним суддею з 1992 по 2014 роки. Його найбільше призначення припало на червень 2002 року, коли Коттон працював на титульному поєдинку Леннокса Льюїса та Майка Тайсона в Мемфісі. Також в його активі робота на боях за участі зірок: Джордж Форман – Шеннон Бріггс, Хасім Рахман – Джеймс Тоні, Бернард Хопкінс – Чед Доусон (2 бій), Ріддік Боу – Анджей Голота.

Зауважимо, що Коттон обслуговував 4 поєдинки Володимира Кличка: із Алексом Леапаї (в 2014 році), Маріушем Вахом (2012), Русланом Чагаєвим (2009) і Роєм Остіном (2007).

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