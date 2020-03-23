Пандемия COVID-19: Норвегия также отказалась отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020 в Токио
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Норвегия не отправит своих спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио, пока ситуация с пандемией коронавируса не будет взята под контроль. Об этом сообщили в олимпийском комитете страны, передает Reuters, отмечает УНН.
“Рекомендация такова — мы не должны отправлять олимпийцев и паралимпийцев в Токио ввиду серьезности ситуации с коронавирусной инфекцией”, — заявила президент норвежского комитета Берит Кьелл.
Ранее от участия в Играх отказались Канада и Австралия. Канадцы призвали Международный олимпийский комитет перенести соревнования на один год. До этого с просьбой о переносе к МОК обратились олимпийские комитеты Норвегии и Бразилии.
Представители МОК заявили, что примут окончательное решение по поводу Олимпиады в течение месяца. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что не считает возможным проводить Игры во время пандемии, так что соревнования могут отложить. Вариант с полной отменой стартов, по словам председателя оргкомитета ОИ-2020 Ёсиро Мори, не рассматривается.