Пандемія COVID-19: Норвегія також відмовилася відправляти спортсменів на Олімпіаду-2020 у Токіо
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Норвегія не відправить своїх спортсменів на літні Олімпійські ігри в Токіо, поки ситуація з пандемією коронавірусу не буде взята під контроль. Про це повідомили в олімпійському комітеті країни, передає Reuters, зазначає УНН.
“Рекомендація така — ми не повинні відправляти олімпійців і паралімпійців в Токіо зважаючи на серйозність ситуації з коронавірусною інфекцією”, — заявила президент норвезького комітету Берит К’єлл.
Раніше від участі в Іграх відмовилися Канада і Австралія. Канадці закликали Міжнародний олімпійський комітет перенести змагання на один рік. До цього з проханням про перенесення до МОК звернулися олімпійські комітети Норвегії та Бразилії.
Представники МОК заявили, що приймуть остаточне рішення з приводу Олімпіади протягом місяця. Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе зазначив, що не вважає за можливе проводити Ігри під час пандемії, так що змагання можуть відкласти. Варіант з повним скасуванням стартів, за словами голови оргкомітету ОІ-2020 Йосіро Морі, не розглядається.