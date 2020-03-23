Пандемія COVID-19: Норвегія також відмовилася відправляти спортсменів на Олімпіаду-2020 у Токіо

КИЇВ. 23 березня. УНН. Норвегія не відправить своїх спортсменів на літні Олімпійські ігри в Токіо, поки ситуація з пандемією коронавірусу не буде взята під контроль. Про це повідомили в олімпійському комітеті країни, передає Reuters, зазначає УНН.