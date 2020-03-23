Пандемия коронавируса: количество смертей от COVID-19 в Иране достигло - 1 812 человек, более 23 тысяч - больны
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Количество случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 23 049, из них — 1 812 со смертельным исходом, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур, пишет УНН.
“За прошедшие сутки мы получили сообщение о 1 411 случаев заражения коронавирусом, всего 23 049 случаев. Количество тех, кто выздоровел также возросла — с 23 049 больных 8 376 человек выздоровели. К сожалению, умерли 127 человек, количество жертв возросло до 1 812”, — сказал Джаханпур в эфире телеканале IRINN.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Добавим, в борьбе с коронавируса Иран отказался от помощи “шарлатанов” из США.