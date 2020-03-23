Пандемия коронавируса: количество смертей от COVID-19 в Иране достигло - 1 812 человек, более 23 тысяч - больны

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102192 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105144 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107141 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105979 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114878 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101239 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105610 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106714 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131621 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130470 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пандемия коронавируса: количество смертей от COVID-19 в Иране достигло - 1 812 человек, более 23 тысяч - больны

Пандемия коронавируса: количество смертей от COVID-19 в Иране достигло - 1 812 человек, более 23 тысяч - больны

Киев  •  УНН

 • 11527 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Количество случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 23 049, из них — 1 812 со смертельным исходом, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур, пишет УНН.

“За прошедшие сутки мы получили сообщение о 1 411 случаев заражения коронавирусом, всего 23 049 случаев. Количество тех, кто выздоровел также возросла — с 23 049 больных 8 376 человек выздоровели. К сожалению, умерли 127 человек, количество жертв возросло до 1 812”, — сказал Джаханпур в эфире телеканале IRINN.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Добавим, в борьбе с коронавируса Иран отказался от помощи “шарлатанов” из США.

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