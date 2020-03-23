Пандемія коронавірусу: кількість смертей від COVID-19 в Ірані сягнула - 1812 осіб, понад 23 тисячі - хворі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Кількість випадків зараження коронавірусом в Ірані досягла 23 049, з них — 1 812 зі смертельними наслідками, повідомив офіційний представник міністерства охорони здоров’я Ірану Кіануш Джаханпур, пише УНН.
“За минулу добу ми отримали повідомлення про 1 411 випадків зараження коронавірусом, всього 23 049 випадків. Кількість тих, хто одужав також зросла — з 23 049 хворих 8 376 осіб одужали. На жаль, померли 127 осіб, кількість жертв зросла до 1 812”, — сказав Джаханпур в ефірі телеканалі IRINN .
Всесвітня організація охорони здоров’я 11 березня оголосила спалах нової коронавірусної інфекції COVID-19 пандемією.
Додамо, у боротьбі з коронавірусом Іран відмовився від допомоги “шарлатанів” із США.