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Пандемия коронавируса: количество новых случаев COVID-19 в Испании уменьшается, в общем - 25 613 жертв

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 185 человек, в общем погибли более 25,6 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.

Пандемия коронавируса: количество новых случаев COVID-19 в Испании уменьшается, в общем - 25 613 жертв

Общее количество инфицированных коронавирусом — достигла более 219 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 867 новых случаев инфицирования. Стоит отметить, что в Испании начали уточнять количество случаев COVID-19 с помощью ПЦР-тестов.

С начала эпидемии умерли 25 613 человек (в том числе за сутки — 185, показатель вырос по сравнению с прошлым днем), а 123 486 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.

Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (62,9 тысячи человек) и Каталонии (50,7 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (101 случай) и Мелилья (119 случаев).

По общему количеству случаев страна занимает второе место в мире после США. Но в последнее время число смертей и новых случаев заражения снижалось, поэтому со 2 мая жителям вновь разрешили выходить из дома на прогулки и заниматься спортом на открытом воздухе. Пока гулять и заниматься спортом можно только в определенные часы, постепенное смягчение ограничений продолжается.

Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил ранее, как передавало мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. “Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика”, — подчеркнул он, поблагодарив испанских граждан за соблюдение мер ограничения.

Также, группа ученых из Института здравоохранения Карлоса III в Мадриде считает, как писало El Pais, что коронавирус нового типа мог циркулировать по территории Испании уже в середине февраля. Как считает вирусолог Хосе Алька, “в Испании не было одного “нулевого пациента”. “Согласно информации, которая есть на сегодня, мы считаем, что (вирус) попал в Испанию как минимум 15 различными путями”, — добавил генетик Фернандо Гонсалес Канделас.

Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 5 мая:

Datos sobre # COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a hoy 5 de mayo:

Confirmados por PCR: 219.329
Fallecidos: 25.613
Curados: 123.486

Información por CC.AA .: https://t.co/kJdAiQvT2j

Más info⤵ https://t.co/GH8nqIFQ4l #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/lXnTUj1kxy

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) May 5, 2020

Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:

Ситуация в Мадриде:

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