Пандемія коронавірусу: кількість нових випадків COVID-19 в Іспанії зменшується, загалом - 25 613 жертв

Загальна кількість інфікованих коронавірусом — сягнула більше 219 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 867 нових випадків інфікування. Варто зазначити, що в Іспанії почали уточнювати кількість випадків COVID-19 за допомогою ПЛР-тестів.

З початку епідемії померли 25 613 людей (в тому числі за добу — 185, показник зріс у порівнянні з минулим днем), а 123 486 повністю одужали. Кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестав публікувати, оскільки не всі автономні громади повідомили однакові цифри.

Найбільша кількість інфікованих — у Мадриді (62,9 тисячі осіб) і Каталонії (50,7 тисяч). Багато інфікованих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (101 випадок) і Мелілья (119 випадків).

За загальною кількістю випадків країна посідає друге місце в світі після США. Але останнім часом число смертей і нових випадків зараження знижувалося, тому з 2 травня жителям знову дозволили виходити з дому на прогулянки і займатися спортом на відкритому повітрі. Поки гуляти і займатися спортом можна тільки в певні години, поступове пом’якшення обмежень триває.

Міністр охорони здоров’я королівства Сальвадор Ілла заявив раніше, як передавало мадридське видання La Razon, що на території Іспанії пройшов пік COVID-19. “Це дані, які дозволяють нам підтвердити, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку”, — підкреслив він, подякувавши іспанським громадянам за дотримання заходів обмеження.

Також, група вчених з Інституту охорони здоров’я Карлоса III в Мадриді вважає, як писало El Pais, що коронавірус нового типу міг циркулювати по території Іспанії вже в середині лютого. Як вважає вірусолог Хосе Алька, “в Іспанії не було одного “нульового пацієнта”. “Згідно з інформацією, яка є на сьогодні, ми вважаємо, що (вірус) потрапив в Іспанію як мінімум 15 різними шляхами”, — додав генетик Фернандо Гонсалес Канделас.

Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 5 травня:

Datos sobre #COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a hoy 5 de mayo:



Confirmados por PCR: 219.329

Fallecidos: 25.613

Curados: 123.486



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Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:

Ситуація у Мадриді: