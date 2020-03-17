Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ растет - более 110 человек заболели

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102165 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105125 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107121 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105961 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114847 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101225 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105597 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106714 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131621 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130470 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Количество заразившихся COVID-19 в России достигло 114 человек, сообщила вице-премьер РФ и глава оперативного штаба правительства по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова, пишет УНН со ссылкой на российские федеральные СМИ и профильные Telegram-каналы.

109 из больных находятся в стационарах, большинство из них переносят болезнь в легкой форме без каких-либо симптомов. 10 больных заразились вирусом в стране.

"В РФ на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны. Из них пять уже выздоровели и выписаны“,— сказала Голикова на совещании у президента России с членами правительства.

Всего, по словам вице-премьера, в России уже проведено более 110 тысяч исследований на коронавирус. Количество тестов в ближайшую неделю планируется увеличить вдвое. Татьяна Голикова отметила, что сейчас необходимости проводить тест на выявление вируса всем россиянам нет.

Татьяна Голикова добавила, что сегодня, 17 марта, правительство России примет решение о пересмотре порядка выдачи и оплаты больничных листов. “Помещение граждан под карантин — мера вынужденная и не должна влиять на доходы граждан”, — сказала она.

Среди новых случаев инфицирования — 20 обнаружено в Москве. Всего в российской столице — 53 человека получили положительный анализ тестов на COVID-19.

Отметим, что на окраине Москвы сооружают специализированную больницу для размещения инфицированных COVID-19.

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