Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ растет - более 110 человек заболели
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Количество заразившихся COVID-19 в России достигло 114 человек, сообщила вице-премьер РФ и глава оперативного штаба правительства по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова, пишет УНН со ссылкой на российские федеральные СМИ и профильные Telegram-каналы.
109 из больных находятся в стационарах, большинство из них переносят болезнь в легкой форме без каких-либо симптомов. 10 больных заразились вирусом в стране.
"В РФ на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны. Из них пять уже выздоровели и выписаны“,— сказала Голикова на совещании у президента России с членами правительства.
Всего, по словам вице-премьера, в России уже проведено более 110 тысяч исследований на коронавирус. Количество тестов в ближайшую неделю планируется увеличить вдвое. Татьяна Голикова отметила, что сейчас необходимости проводить тест на выявление вируса всем россиянам нет.
Татьяна Голикова добавила, что сегодня, 17 марта, правительство России примет решение о пересмотре порядка выдачи и оплаты больничных листов. “Помещение граждан под карантин — мера вынужденная и не должна влиять на доходы граждан”, — сказала она.
Среди новых случаев инфицирования — 20 обнаружено в Москве. Всего в российской столице — 53 человека получили положительный анализ тестов на COVID-19.
Отметим, что на окраине Москвы сооружают специализированную больницу для размещения инфицированных COVID-19.