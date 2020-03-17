Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ зростає - понад 110 осіб захворіли

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Кількість заражених COVID-19 в Росії сягнула 114 осіб, повідомила віце-прем’єр РФ і глава оперативного штабу уряду з боротьби з коронавірусом Тетяна Голікова, пише УНН з посиланням на російські федеральні ЗМІ та профільні Telegram-канали.

109 з хворих знаходяться в стаціонарах, більшість з них переносять хворобу в легкій формі без будь-яких симптомів. 10 хворих заразилися вірусом у країні.

“У РФ на поточний момент зареєстровано 114 хворих в 26 регіонах країни. З них п’ять уже одужали і виписані”, — сказала Голікова на нараді у президента Росії з членами уряду.

Всього, за словами віце-прем’єра, в Росії вже проведено понад 110 тисяч досліджень на коронавірус. Кількість тестів в найближчий тиждень планується збільшити вдвічі. Тетяна Голікова відзначила, що зараз необхідності проводити тест на виявлення вірусу всім росіянам немає.

Тетяна Голікова додала, що сьогодні, 17 березня, уряд Росії прийме рішення про перегляд порядку видачі та оплати лікарняних листів. “Розміщення громадян під карантин — захід вимушений і не повинен впливати на доходи громадян”, — сказала вона.

Серед нових випадків інфікування — 20 виявлено у Москві. Загалом у російській столиці — 53 людини отримали позитивний аналіз тестів на COVID-19.

Зазначимо, що на околиці Москви споруджують спеціалізовану лікарню для розміщення інфікованих COVID-19.

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