Пандемия коронавируса: футболисты "Барселоны" выразили готовность к снижению зарплаты

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102083 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105097 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107091 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105934 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114801 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101210 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105581 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106714 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131621 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130470 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пандемия коронавируса: футболисты "Барселоны" выразили готовность к снижению зарплаты

Пандемия коронавируса: футболисты "Барселоны" выразили готовность к снижению зарплаты

Киев  •  УНН

 • 11090 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Футболисты ведущего клуба Европы "Барселоны" могут пойти на уменьшение заработной платы из-за ситуации с пандемией коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на AS.

Президент "блаугранос" Хосеп Мария Бартомеу пообщалась с лидерами команды, которые с пониманием отнеслись к сложному положения в мира спорта связанном с пандемией коронавируса, и выразили готовность снизить зарплату.

Примечательно, что во время заседания совета директоров "сине-гранатовых", который состоялся в начале недели, директорам сообщили про убытки, понесенные в результате COVID-19. Они станут "необратимыми", а клуб, вероятно, придется скорректировать годовой бюджет в размере 1,05 млрд евро.

Стоит отметить, что в условиях продолжающейся пандемии футбольные команды вынуждены не только обходиться без продажи билетов на матчи и дивидендов из телевизионных трансляций, но также и других доходов, связанных со спонсорством, продажей товаров собственных магазинов, посещением фанатов клубных музеев и доходами от других мероприятий, проводимых на стадионах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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