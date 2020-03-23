Пандемия коронавируса: футболисты "Барселоны" выразили готовность к снижению зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Футболисты ведущего клуба Европы "Барселоны" могут пойти на уменьшение заработной платы из-за ситуации с пандемией коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на AS.
Президент "блаугранос" Хосеп Мария Бартомеу пообщалась с лидерами команды, которые с пониманием отнеслись к сложному положения в мира спорта связанном с пандемией коронавируса, и выразили готовность снизить зарплату.
Примечательно, что во время заседания совета директоров "сине-гранатовых", который состоялся в начале недели, директорам сообщили про убытки, понесенные в результате COVID-19. Они станут "необратимыми", а клуб, вероятно, придется скорректировать годовой бюджет в размере 1,05 млрд евро.
Стоит отметить, что в условиях продолжающейся пандемии футбольные команды вынуждены не только обходиться без продажи билетов на матчи и дивидендов из телевизионных трансляций, но также и других доходов, связанных со спонсорством, продажей товаров собственных магазинов, посещением фанатов клубных музеев и доходами от других мероприятий, проводимых на стадионах.