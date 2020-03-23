Пандемія коронавірусу: футболісти "Барселони" виразили готовність до зниження зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Футболісти провідного клубу Європи "Барселони" можуть піти на зменшення заробітної платні через ситуацію з пандемією коронавірусу, інформує УНН з посиланням на AS.
Президент "блаугранос" Жозеп Марія Бартомеу поспілкувалася зі лідерами команди, які з розумінням поставилися до складного становища в світу спорту пов'язаному із пандемією коронавірусу, та виразили готовність знизити зарплату.
Примітно, що під час засідання ради директорів "синьо-гранатових", який відбувся на початку тижня, директорам повідомили про збитки, понесені в результаті COVID-19. Вони стануть "безповоротними", а клубу, ймовірно, доведеться скорегувати річний бюджет в розмірі 1,05 млрд. євро.
Варто відзначити, що в умовах триваючої пандемії футбольні команди змушені не тільки обходитися без продажу квитків на матчі і дивідендів з телевізійних трансляцій, але також й інших доходів, пов'язаних зі спонсорством, продажем товарів власних магазинів, відвідуванням фанатів клубних музеїв і доходами від інших заходів, які проводяться на стадіонах.