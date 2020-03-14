Пандемия коронавируса: Франция закрывает посещения публичных мест
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Власти Франции решили закрыть публичные места для посещения, в рамках карантина, который был вызван распространением коронавируса SARS-COV-2 в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство Украины во Франции.
“Правительство Франции приняло решение закрыть все публичные места с этой полуночи в субботу”, — говорится в сообщении посольства.
В дипмиссии отметили, что открытыми останутся продовольственные магазины, аптеки, табачные лавки, банки и автозаправочные станции.
“Также Франция перешла на максимальный третий уровень противодействия распространению (коронавируса SARS-COV-2, который вызывает пневмонию) COVID-19. Уровень распространения вируса в стране: 4,5 тыс. больных, 91 погибший”, — говорится в сообщении.
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Напомним, из Франции срочно эвакуируют украинские юношеские команды по регби.
Ранее сообщалось, что Франция закрывает все школы и вузы на неопределенный срок из-за коронавируса.