Пандемия коронавируса: Франция закрывает посещения публичных мест

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102067 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105094 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107088 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105932 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114798 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101209 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105580 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106714 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131621 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130470 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса: Франция закрывает посещения публичных мест

Пандемия коронавируса: Франция закрывает посещения публичных мест

Киев  •  УНН

 • 12510 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Власти Франции решили закрыть публичные места для посещения, в рамках карантина, который был вызван распространением коронавируса SARS-COV-2 в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство Украины во Франции.

“Правительство Франции приняло решение закрыть все публичные места с этой полуночи в субботу”, — говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии отметили, что открытыми останутся продовольственные магазины, аптеки, табачные лавки, банки и автозаправочные станции.

“Также Франция перешла на максимальный третий уровень противодействия распространению (коронавируса SARS-COV-2, который вызывает пневмонию) COVID-19. Уровень распространения вируса в стране: 4,5 тыс. больных, 91 погибший”, — говорится в сообщении.

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Напомним, из Франции срочно эвакуируют украинские юношеские команды по регби.

Ранее сообщалось, что Франция закрывает все школы и вузы на неопределенный срок из-за коронавируса.

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