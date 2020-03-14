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Пандемія коронавірусу: Франція закриває відвідування публічних місць

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Влада Франції вирішила закрити публічні місця для відвідування, в рамках карантину, який був викликаний поширенням коронавірусу SARS-COV-2 у світі. Про це повідомляє УНН із посиланням на посольство України у Франції.

“Уряд Франції прийняв рішення закрити усі публічні місця з цієї півночі в суботу”, — йдеться у повідомленні посольства.

У дипмісії зазначили, що відкритими залишаться продовольчі магазини, аптеки, тютюнові лавки, банки і автозаправні станції.

“Також Франція перейшла на максимальний третій рівень протидії поширенню (коронавірусу SARS-COV-2, який викликає пневмонію) COVID-19. Рівень поширення вірусу в країні: 4,5 тис. хворих, 91 загиблий”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Автобуси з евакуйованими українцями з Франції наближаються до польського кордону — МЗС

Нагадаємо, з Франції терміново евакуюють українські юнацькі команди з регбі.

Раніше повідомлялось, що Франція закриває всі школи та виші на невизначений термін через коронавірус.

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