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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Пандемия коронавируса: врачи назвали топ-5 продуктов для "очистки" легких

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Люди с ослабленной иммунной системой — наиболее уязвимыми перед коронавирусом. В столь непростой период ее важно укреплять. Американские врачи составили список продуктов, которые повышают иммунную систему и улучшают защиту организма от инфекции, передает УНН со ссылкой на Times Now.

Имбирь — из-за большого содержания аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, А, цинка, кальция, йода, природных антибиотиков и антимикотиков имбирь оказывает укрепляющее действие на организм и повышает сопротивляемость различным заболеваниям.
Активное вещество продукта — гингерол — уменьшает воспаление, хронические боли, боль в горле.

Также, имбирь обладает уникальным свойством очищать организм от почти всех видов токсинов: пищевых, радиационных и химических.

В народной медицине имбирь используется на протяжении тысячи лет, так как этот продукт способен очищать легкие.

Еще, имбирь, наряду с куркумой, яблоками и чесноком входят в перечень продуктов, которые способны очищать легкие. Ведь именно легкие являются одним из самых активных мест в организме, где скапливаются вредные вещества. А коронавирус COVID-19, как известно, является болезнью, которая уничтожает легкие человека.

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Куркума — ее основной компонент “куркумин” считается мощным иммунным усилителем, который действует как противовоспалительное средство.

Ягоды — насыщены витаминами и антиоксидантами, которые укрепляют иммунную систему и помогают организму эффективнее противостоять различным инфекциям.

Продукты с витамином С — цитрусовые (апельсины, грейпфруты, лимоны), клюква, киви, черная смородина, земляника, шиповник, рябина, клюква, брусника, облепиха, яблоки, хурма, квашеная капуста, брюссельская и цветная капуста, болгарский перец, помидоры, проростки пшеницы, овощи листовые зеленые (петрушка, укроп).

Разноцветные овощи — их пигменты (хлорофилл, астаксантин, бета-каротин) обладают антиоксидантными свойствами и эффективно работают на укрепление организма. Сладкий перец (красный, зеленый, желтый), красная капуста, брокколи являются мощными усилителями иммунной системы.

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Все вышеперечисленные продукты повышают устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней среды, в том числе инфекциям, переохлаждению, стрессовым факторам.

Они увеличивают выработку антител и интерферона, защищающих организм от вирусов.

Напомним, как сообщал УНН, доктор Евгений Комаровский заявил, что вино и коньяк — это противовирусные “препараты”, которые должны быть в каждой “аптечке”.

Украинские Национальные Новости

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