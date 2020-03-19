Пандемія коронавірусу: вчені оцінили ефективність карантину в боротьбі з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Епідеміологи з Імперського коледжу в Лондоні оцінили ефективність різних стратегій стримування нового коронавірусу, дослідження опубліковано на сайті огранізації, передає УНН.
Команда фахівців в різних областях медицини вивчала п’ять варіантів стримування захворювання.
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- Домашня ізоляція окремих хворих — коли люди з симптомами захворювання (кашлем або лихоманкою) залишаються вдома протягом тижня після появи симптомів
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- Домашній карантин — коли всі члени сім’ї, в якій є випадки захворювання, залишаються вдома протягом 14 днів після появи симптомів.
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- Соціальне дистанціювання — скорочення контактів всіх людей поза домом, школи або робочого місця.
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- Соціальне дистанціювання для населення старше 70 років — коли обмеження соціальних контактів зачіпає тільки літніх людей, які піддаються найбільшому ризику важких захворювань
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- Закриття шкіл та університетів.
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Як показало дослідження, різні комбінації цих методів призводять лише до двох сценаріїв. У першому сценарії заходи допоможуть уповільнити поширення інфекції, але не зможуть зупинити повністю її поширення. Це дозволяє серйозно знизити навантаження на систему охорони здоров’я і і захистити тих, хто найбільш вразливий — літніх людей або людей з ослабленою імунною системою. В цьому випадку епідемія сягне трьох — чотирьох місяців.
У другому сценарії поширення захворювання переривається майже повністю. Однак через деякий час після скасування суворих заходів карантину коронавірус може повернутися. Другий спалах COVID-19 в цьому випадку може припасти на наступну зиму.
Для першого сценарію досить поєднання домашньої ізоляції хворих і членів їх сімей, а також соціального дистанціювання літніх людей. Це може знизити навантаження на систему охорони здоров’я на дві третини, а смертність — вдвічі. В цьому випадку поширення коронавірусу як і раніше може привести приблизно до 250 тисяч смертей.
У другому сценарії потрібно застосування всіх перерахованих вище заходів, включаючи ізоляцію всього населення. Всі ці заходи, зазначає професор Крістл Доннеллі, можуть привести до руйнівних наслідків навіть без урахування поширення самого захворювання.
Додамо, німецькі вчені прогнозують, що епідемія триватиме до 2 років.