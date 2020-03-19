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Пандемия коронавируса: ученые оценили эффективность карантина в борьбе с COVID-19

Пандемия коронавируса: ученые оценили эффективность карантина в борьбе с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17035 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне оценили эффективность различных стратегий сдерживания нового коронавируса, исследования опубликовано на сайте огранизации, передает УНН.

Команда специалистов в различных областях медицины изучала пять вариантов сдерживания заболевания.

  • Домашняя изоляция отдельных больных — когда люди с симптомами заболевания (кашлем или лихорадкой) остаются дома в течение недели после появления симптомов
  • Домашний карантин — когда все члены семьи, в которой есть случаи заболевания, остаются дома в течение 14 дней после появления симптомов.
  • Социальное дистанцирование — сокращение контактов всех людей вне дома, школы или рабочего места.
  • Социальное дистанцирование для населения старше 70 лет — когда ограничение социальных контактов затрагивает только пожилых людей, которые подвергаются наибольшему риску тяжелых заболеваний
  • Закрытие школ и университетов.

Как показало исследование, разные комбинации этих методов приводят всего к двум сценариям. В первом сценарии меры помогут замедлить распространение инфекции, но не смогут остановить полностью ее распространение. Это позволяет серьезно снизить нагрузку на систему здравоохранения и и защитить тех, кто наиболее уязвим — пожилых людей или людей с ослабленной имунной системой. В этом случае эпидемия достигнет трех — четырех месяцев.

Во втором сценарии распространение заболевания прерывается почти полностью. Однако спустя некоторое время после отмены строгих мер карантина коронавирус может вернуться. Вторая вспышка COVID-19 в этом случае может прийтись на следующую зиму.

Для первого сценария достаточно сочетания домашней изоляции больных и членов их семей, а также социального дистанцирования пожилых людей. Это может снизить нагрузку на систему здравоохранения на две трети, а смертность — вдвое. В этом случае распространение коронавируса по-прежнему может привести примерно к 250 тысяч смертей.

Во втором сценарии требуется применение всех вышеперечисленных мер, включая изоляцию всего населения. Все эти меры, отмечает профессор Кристл Доннелли, могут привести к разрушительным последствиям даже без учета распространения самого заболевания.

Добавим, немецкие ученые прогнозируют, что эпидемия продлится до 2 лет.

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