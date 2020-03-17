Пандемія коронавірусу: німецькі вчені прогнозують, що епідемія триватиме до 2 років
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 може затягнутися на два роки, поширюючись “хвилями”, заявив глава Інституту Роберта Коха (одна з центральних науково-дослідних установ Німеччини, підпорядкована Міністерству охорони здоров’я країни) Лотар Вілер, повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.
За словами Вілера, тривалість пандемії буде залежати від швидкості розробки вакцини, а також від того, як багато людей перехворіють COVID-19 і набудуть до неї імунітет.
За оцінкою глави Інституту Роберта Коха, в кінцевому підсумку перехворіти COVID-19 можуть 60-70% населення Землі, але яким точний рівень смертності, сказати поки не можна, зазначає Reuters.
Зазначимо, що Дональд Трамп намагався переманити в США німецьку компанію CureVac, яка розробляє експериментальну вакцину від коронавірусу. Про це повідомило видання Die Welt з посиланням на джерела в уряді Німеччини. Інтерес США до вакцини CureVac підтвердили і джерела Reuters.