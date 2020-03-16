Пандемія COVID-19: США намагалися отримати ексклюзивні права на вакцину від коронавірусу, яку розробляють в ФРН

КИЇВ. 16 березня. УНН. Дональд Трамп намагався переманити в США німецьку компанію CureVac, яка розробляє експериментальну вакцину від коронавірусу. Про це повідомило видання Die Welt з посиланням на джерела в уряді Німеччини. Інтерес США до вакцини CureVac підтвердили і джерела Reuters, передає УНН.