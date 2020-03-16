Пандемія COVID-19: США намагалися отримати ексклюзивні права на вакцину від коронавірусу, яку розробляють в ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Дональд Трамп намагався переманити в США німецьку компанію CureVac, яка розробляє експериментальну вакцину від коронавірусу. Про це повідомило видання Die Welt з посиланням на джерела в уряді Німеччини. Інтерес США до вакцини CureVac підтвердили і джерела Reuters, передає УНН.
За даними Die Welt, на зустрічі з керівництвом CureVac в Білому домі на початку березня Трамп пропонував компанії мільярд доларів. Натомість CureVac нібито повинна були перенести свої дослідження в США або надати американській владі ексклюзивний доступ до своєї вакцини. Влада Німеччини зробили CureVac зустрічну пропозицію про фінансову допомогу, писало Die Welt.
CureVac заявила, що “чутки про придбання компанії” не відповідають дійсності і що в разі успішної розробки вакцини нею зможуть скористатися заражені коронавірусом по всьому світу. Міністр економіки і енергетики ФРН Петер Альтмайер привітав заяву CureVac в телеефірі, заявивши, що “Німеччина не продається”, пише Deutsche Welle.
Два американських чиновника в розмові з The New York Times назвали інформацію про бажання США отримати ексклюзивний доступ до вакцини CureVac перебільшеною. За словами одного з них, Білий дім провів переговори з більш ніж 25 компаніями, що заявили про розробку вакцини від коронавірусу. Якщо вона буде створена в США, влада поділяться нею з іншими країнами, запевнив він.
CureVac — приватна біофармацевтична компанія, штаб-квартира якої знаходиться в німецькому місті Тюбінген. CureVac веде роботу над експериментальною вакциною від коронавірусу, яка, як передбачається, буде готова для тестування на людях до літа 2020 року.
Зазначимо, раніше стало відомо, що США починаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.