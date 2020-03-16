Пандемия COVID-19^ США пытались получить эксклюзивные права на вакцину от коронавируса, которую разрабатывают в ФРГ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Дональд Трамп пытался переманить в США немецкую компанию CureVac, которая разрабатывает экспериментальную вакцину от коронавируса. Об этом сообщило издание Die Welt со ссылкой на источники в правительстве Германии. Интерес США к вакцине CureVac подтвердили и источники Reuters, передает УНН.
По данным Die Welt, на встрече с руководством CureVac в Белом доме в начале марта Трамп предлагал компании миллиард долларов. Взамен CureVac якобы должна были перенести свои исследования в США или предоставить американским властям эксклюзивный доступ к своей вакцине. Власти Германии сделали CureVac встречное предложение о финансовой помощи, писало Die Welt.
CureVac заявила, что “слухи о покупке компании” не соответствуют действительности и что в случае успешной разработки вакцины ею смогут воспользоваться зараженные коронавирусом по всему миру. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер приветствовал заявление CureVac в телеэфире, заявив, что “Германия не продается”, пишет Deutsche Welle.
Два американских чиновника в разговоре с The New York Times назвали информацию о желании США получить эксклюзивный доступ к вакцине CureVac преувеличенной. По словам одного из них, Белый дом провел переговоры с более чем 25 компаниями, заявившими о разработке вакцины от коронавируса. Если она будет создана в США, власти поделятся ею с другими странами, заверил он.
CureVac — частная биофармацевтическая компания, штаб-квартира которой находится в немецком городе Тюбинген. CureVac ведет работу над экспериментальной вакциной от коронавируса, которая, как предполагается, будет готова для тестирования на людях к лету 2020 года.
Отметим, ранее стало известно, что США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса.