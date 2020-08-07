Пандемия: число инфицированных в мире достигло отметки 19 млн человек, 714 тысяч - умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в пятницу 19 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, отмечает УНН.
По данным организации, число инфицированных сейчас составляет 19 089 364, умерли 714 744 человек. Всего выздоровели 11 482 467. Больше всего случаев заражения (4 882 433) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (2 912 212) и Индия (1 964 536).
Отметим, что согласно данным ВОЗ, число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 18,61 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 259 тысяч.
Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 4 728 239. Далее следуют Бразилия (2 801 921), Индия (1 964 536), Россия (871 894), ЮАР (529 877), Мексика (449 961), Перу (439 890), Чили (364 723), Колумбия (334 979) и Иран (317 483).