Пандемія: кількість інфікованих у світі сягнула позначки 19 млн осіб, 714 тисяч - померли

За даними організації, кількість інфікованих зараз становить 19 089 364, померло 714 744 осіб. Всього одужали 11 482 467. Найбільше випадків зараження (4 882 433) зафіксовано в США. Далі йдуть Бразилія (2 912 212) і Індія (1 964 536).

Відзначимо, що згідно з даними ВООЗ, кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі перевищила 18,61 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 259 тисяч.

Найбільше інфікованих зареєстровано в США — 4 728 239. Далі йдуть Бразилія (2 801 921), Індія (1 964 536), Росія (871 894), ПАР (529 877), Мексика (449 961), Перу (439 890), Чилі (364 723), Колумбія (334 979) і Іран (317 483).