Пандемия: количество инфицированных COVID-19 в мире более 25,4 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 25,4 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, передает УНН.
По данным организации, количество инфицированных сейчас в мире составляет 25 402 968, умерло 849 303 человека, выздоровели 16 743 011. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США — 6 028 617, умерло 183 579 человек выздоровели — 2184825 На втором месте Бразилия — 3 908 272 зарегистрированных случаев COVID-19, умерло — 121 381, по темпам выздоровления страна опережает США — 3 268 591. На третьем месте Индия — 3 621 245 случаев коронавирусной инфекции, умерло 64 469 человек выздоровели — 2 774 801 человек.
Как сообщал УНН, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 121215 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 2557 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. С 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.