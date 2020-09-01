Пандемія: кількість інфікованих COVID-19 у світі понад 25,4 млн

За даними організації, кількість інфікованих зараз у світі становить 25 402 968, померло 849 303 людини, одужали 16 743 011. Найбільше випадків зараження зафіксовано у США — 6 028 617, померло 183 579 людей, одужали — 2 184 825 На другому місці Бразилія — 3 908 272 зареєстрованих випадків COVID-19, померло — 121 381, за темпами одужання країна випереджає США — 3 268 591. На третьому місці Індія — 3 621 245 випадків коронавірусної інфекції, померло 64 469 людей, одужали — 2 774 801 людина.

Як повідомляв УНН, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 121 215 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 557 — летальні.



Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. З 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.