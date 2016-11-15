Памятную доску о деятельности украинских эмигрантов открыли в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Чехии в городе Подебрады, что недалеко от Праги, торжественно открыли памятную доску, что касается одной из важнейших страниц в истории украинской эмиграции: 1922 года в стенах замка в Подебрадах при поддержке правительства Чехословакии начала работу Украинская хозяйственная академия, в 1932-1945 годах работал Украинский технически хозяйственный институт, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
В стенах академии получили образование несколько сотен украинских эмигрантов, а также студентов других национальностей - чехов, словаков, белорусов.
Студентами академии были, среди прочих, поэты Евгений Маланюк, Леонид Мосендз, Наталья Левицкая-Холодная, известный бандурист, муж Елены Телиги Михаил Телига, будущий изобретатель Александр Ярошевский, участник освободительной борьбы, кубанский украинец Василий Прохода и другие.
Открытие памятной доски состоялось при поддержке посольства Украины в Чехии. В событии принял участие мэр Подебрадов Ладислав Лангр и активисты украинской общины.