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15 марта, 19:03 • 110255 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152701 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129046 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122195 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107951 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103089 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99213 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Памятную доску о деятельности украинских эмигрантов открыли в Чехии

Памятную доску о деятельности украинских эмигрантов открыли в Чехии

Киев • УНН

 • 10355 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Чехии в городе Подебрады, что недалеко от Праги, торжественно открыли памятную доску, что касается одной из важнейших страниц в истории украинской эмиграции: 1922 года в стенах замка в Подебрадах при поддержке правительства Чехословакии начала работу Украинская хозяйственная академия, в 1932-1945 годах работал Украинский технически хозяйственный институт, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".

В стенах академии получили образование несколько сотен украинских эмигрантов, а также студентов других национальностей - чехов, словаков, белорусов.

Студентами академии были, среди прочих, поэты Евгений Маланюк, Леонид Мосендз, Наталья Левицкая-Холодная, известный бандурист, муж Елены Телиги Михаил Телига, будущий изобретатель Александр Ярошевский, участник освободительной борьбы, кубанский украинец Василий Прохода и другие.

Открытие памятной доски состоялось при поддержке посольства Украины в Чехии. В событии принял участие мэр Подебрадов Ладислав Лангр и активисты украинской общины.

Украинские Национальные Новости

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