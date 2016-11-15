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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Пам’ятну таблицю про діяльність українських емігрантів відкрили у Чехії

Пам’ятну таблицю про діяльність українських емігрантів відкрили у Чехії

Київ • УНН

 • 10355 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Чехії в місті Подєбради, що неподалік Праги, урочисто відкрили пам’ятну таблицю, що стосується однієї з найважливіших сторінок в історії української еміграції: 1922 року у стінах замку в Подєбрадах за підтримки уряду Чехословаччини розпочала роботу Українська господарська академія, у 1932–1945 роках працював Український технічно-господарський інститут, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

У стінах академії здобули освіту кілька сотень українських емігрантів, а також студентів інших національностей – чехів, словаків, білорусів.

Студентами академії були, серед інших, поети Євген Маланюк, Леонід Мосендз, Наталка Лівицька-Холодна, відомий бандурист, чоловік Олени Теліги Михайло Теліга, майбутній винахідник Олександр Ярошевський, учасник визвольної боротьби, кубанський українець Василь Прохода та інші.

Відкриття пам’ятної таблиці відбулось за підтримки посольства України в Чехії. В події взяв участь мер Подєбрадів Ладіслав Ланґр і активісти української громади.

Українські Національні Новини

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