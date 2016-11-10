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15 марта, 19:03 • 111550 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156127 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131296 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124296 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109213 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103739 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100276 просмотра

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Памятник уличному коту в Стамбуле похитили на несколько дней

Памятник уличному коту в Стамбуле похитили на несколько дней

Киев • УНН

 • 11538 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Стамбуле похитили памятник популярному уличном коту Томбили, а через несколько дней вернули на место, передает УНН со ссылкой на BBC.

Памятник коту Томбили в Стамбуле исчез в ночь на вторник, 8 ноября. Сообщение о похищении скульптуры вызвало шквал разгневанных комментариев в Интернете.

Прошлой ночью злоумышленники вернули памятник на место.

"Памятник Томбили стоит снова на прежнем месте", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 октября к Всемирному дню животных в Стамбуле открыли памятник уличному коту Томбили, фотографии которого стали популярными в соцсетях.

Толстый кот по имени Томбили стал популярным после публикации фотографии, где он задумчиво сидит, опершись на бордюр.

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