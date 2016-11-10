Памятник уличному коту в Стамбуле похитили на несколько дней
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Стамбуле похитили памятник популярному уличном коту Томбили, а через несколько дней вернули на место, передает УНН со ссылкой на BBC.
Памятник коту Томбили в Стамбуле исчез в ночь на вторник, 8 ноября. Сообщение о похищении скульптуры вызвало шквал разгневанных комментариев в Интернете.
Прошлой ночью злоумышленники вернули памятник на место.
"Памятник Томбили стоит снова на прежнем месте", - говорится в сообщении.
Напомним, 4 октября к Всемирному дню животных в Стамбуле открыли памятник уличному коту Томбили, фотографии которого стали популярными в соцсетях.
Толстый кот по имени Томбили стал популярным после публикации фотографии, где он задумчиво сидит, опершись на бордюр.