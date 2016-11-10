Пам’ятник вуличному коту у Стамбулі викрали на кілька днів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Стамбулі викрали пам’ятник популярному вуличному коту Томбілі, а через кілька днів повернули на місце, передає УНН з посиланням на BBC.
Пам’ятник коту Томбілі у Стамбулі зник у ніч на вівторок, 8 листопада. Повідомлення про викрадення скульптури викликало шквал розгніваних коментарів в Інтернеті.
Минулої ночі зловмисники повернули пам’ятник на місце.
“Пам’ятник Томбілі стоїть знову на колишньому місці”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 4 жовтня до Всесвітнього дня тварин у Стамбулі відкрили пам’ятник вуличному коту Томбілі, фотографії якого стали популярними у соцмережах.
Товстий кіт на ім’я Томбілі стал популярним після публікації фотографії, де він задумливо сидить, обіпершись на бордюр.