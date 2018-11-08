Памятник Потемкинцам в Одессе облили красной краской
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вандалы облили красной краской два памятника на Таможенной площади в Одессе. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Злоумышленники облили красной краской памятник Потемкинцам. При этом на монументе написали "Смерть красным палачам".
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Также вандалы осквернили памятник участнику восстания Григорию Вакуленчуку, что у проходной порта и мемориальную доску большевикам, которых убили деникинцы в 1920 году.
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Причины осквернения памятников неизвестны.
Напомним, восстание на броненосце "Потемкин", в честь которого установлен монумент, состоялось в 1905 году, за 12 лет до Февральской революции и Октябрьского переворота.