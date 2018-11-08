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Пам’ятник Потьомкінцям в Одесі облили червоною фарбою

Пам’ятник Потьомкінцям в Одесі облили червоною фарбою

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Вандали облили червоною фарбою два пам’ятника на Митній площі в Одесі. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Зловмисники облили червоною фарбою пам’ятник Потьомкінцям. При цьому на монументі написали “Смерть червоним катам”.

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Також вандали спаплюжили пам’ятник учаснику повстання Григорію Вакуленчуку, що біля прохідної порту та меморіальну дошку більшовикам, яких вбили денікінці у 1920 році.

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Причини осквернення пам’ятників невідомі.

Нагадаємо, повстання на броненосці “Потьомкін”, на честь якого встановлено монумент, відбулося в 1905 році, за 12 років до Лютневої революції та Жовтневого перевороту.

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