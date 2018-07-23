В Одесі викрали пам'ятник кішці-геймеру

"Кажуть, у кішок 9 життів. 18 днів - стільки прожила Пушинка на Маяковського своє перше життя", - написав Рудюк.

Він зазначив, що скульптуру викрали 22 липня о 4:00 ранку.

Скульптуру встановили декілька тижнів тому в рамках проекту "200 скульптур Одеських котів".

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Нагадаємо, в Одесі з будівлі Всесвітнього клубу одеситів по вулиці Маразліївській вкрали відому скульптуру "Кота Морріса".