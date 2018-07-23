В Одессе похитили памятник кошке-геймеру
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 23 июля. УНН. Ночью неизвестный мужчина распилил крепления кошки-геймера и похитил ее. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Сергей Рудюк, передает УНН.
"Говорят, у кошек 9 жизней. 18 дней - столько прожила Пушинка на Маяковского свою первую жизнь", - написал Рудюк.
Он отметил, что скульптуру похитили 22 июля в 4:00 утра.
Скульптуру установили несколько недель назад в рамках проекта "200 скульптур Одесских котов".
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Напомним, в Одессе из здания Всемирного клуба одесситов по улице Маразлиевской украли известную скульптуру "Кота Морриса".