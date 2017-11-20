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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 23057 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 41303 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 51742 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 56131 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 50328 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 93695 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100157 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 127190 просмотра

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Памятник чабану в Одесской области попал в Книгу рекордов Гиннеса

Памятник чабану в Одесской области попал в Книгу рекордов Гиннеса

Киев  •  УНН

 • 43191 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН Одесский памятник чабану, который находится на территории этнографического комплекса “Фрумушика-Нова” в Тарутинском районе Одесской области, попал в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом говорится в информации на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса, передает УНН.

Гранитный памятник признали самой высокой в мире статуей чабана.

“Самая высокая статуя пастуха составляет 16,43 метра. Установлена Александром Палариевым (Украина) в Одессе, Украина, 1 декабря 2016 года. Палариев создал статую „Овечий пастух во Фрумушике-Нова“, используя 152 кубометра (412 метрических тонн) лабрадорита”, — говорится в сообщении.

Напомними, в продаже появилось новое издание "Книги рекордов Гиннеса".

Украинские Национальные Новости

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