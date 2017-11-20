Памятник чабану в Одесской области попал в Книгу рекордов Гиннеса

КИЕВ. 20 ноября. УНН Одесский памятник чабану, который находится на территории этнографического комплекса “Фрумушика-Нова” в Тарутинском районе Одесской области, попал в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом говорится в информации на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса, передает УНН.