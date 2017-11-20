Памятник чабану в Одесской области попал в Книгу рекордов Гиннеса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН Одесский памятник чабану, который находится на территории этнографического комплекса “Фрумушика-Нова” в Тарутинском районе Одесской области, попал в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом говорится в информации на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса, передает УНН.
Гранитный памятник признали самой высокой в мире статуей чабана.
“Самая высокая статуя пастуха составляет 16,43 метра. Установлена Александром Палариевым (Украина) в Одессе, Украина, 1 декабря 2016 года. Палариев создал статую „Овечий пастух во Фрумушике-Нова“, используя 152 кубометра (412 метрических тонн) лабрадорита”, — говорится в сообщении.
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