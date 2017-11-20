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Пам'ятник чабану на Одещині потрапив в Книгу рекордів Гіннеса

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН Одеський пам'ятник чабана, який знаходиться на території етнографічного комплексу "Фрумушика-Нова" в Тарутинському районі Одеської області, потрапив в Книгу рекордів Гіннеса. Про це йдеться в інформації на офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса, передає УНН.

Гранітний пам'ятник визнали найвищою в світі статуєю чабана.

"Найвища статуя пастуха становить 16,43 метра. Встановлено Олександром Паларієва (Україна) в Одесі, Україна, 1 грудня 2016 року. Паларієв створив статую "Овечий пастух у Фрумушиці-Нова", використовуючи 152 кубометра (412 метричних тонн) лабрадориту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в продажу з'явилося нове видання "Книги рекордів Гіннеса".

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