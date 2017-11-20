Пам'ятник чабану на Одещині потрапив в Книгу рекордів Гіннеса

КИЇВ. 20 листопада. УНН Одеський пам'ятник чабана, який знаходиться на території етнографічного комплексу "Фрумушика-Нова" в Тарутинському районі Одеської області, потрапив в Книгу рекордів Гіннеса. Про це йдеться в інформації на офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса, передає УНН.