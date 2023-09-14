Топливо, обогреватели и одеяла: ООН готовит помощь для украинцев на зиму

Детали

ООН планирует обеспечить зимними наборами до 1 миллиона украинцев.

В частности, подготовлены специальные наборы для зимы, куда входят зимние высокотемпературные одеяла, матрасы, покрывала, электрические и твердотопливные обогреватели.

Также помогут дровами и угольными брикетами.

Дополнение

Министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что энергосистема Украины будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения отопительного зимнего сезона без отключений электроэнергии. Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на энергосистему и будут иметь временный характер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: рф вероятно экономит ракеты, чтобы готовиться к массированным обстрелам в осенне-зимний период - Гуменюк