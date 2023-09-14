Топливо, обогреватели и одеяла: ООН готовит помощь для украинцев на зиму
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Кластер ООН по вопросам жилья и непродовольственных товаров поможет топливом и специальными наборами на зимний период, сообщило Минреинтеграции, пишет УНН.
Детали
ООН планирует обеспечить зимними наборами до 1 миллиона украинцев.
В частности, подготовлены специальные наборы для зимы, куда входят зимние высокотемпературные одеяла, матрасы, покрывала, электрические и твердотопливные обогреватели.
Также помогут дровами и угольными брикетами.
Дополнение
Министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что энергосистема Украины будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения отопительного зимнего сезона без отключений электроэнергии. Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на энергосистему и будут иметь временный характер.
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