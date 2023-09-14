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Паливо, обігрівачі та ковдри: ООН готує допомогу для українців на зиму

Паливо, обігрівачі та ковдри: ООН готує допомогу для українців на зиму

Київ • УНН

 • 281748 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Кластер ООН з питань житла та непродовольчих товарів допоможе паливом та спеціальними наборами на зимовий період, повідомило Мінреінтеграції, пише УНН.

Деталі

ООН планує забезпечити зимовими наборами до 1 мільйона українців.

Зокрема, підготовлено спеціальні набори для зими, куди входять зимові високотемпературні ковдри, матраци, покривала, електричні та твердопаливні обігрівачі.

Також допоможуть дровами та вугільними брикетами.

Доповнення

Міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що енергосистема України буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії. Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на енергосистему і матимуть тимчасовий характер.

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