Паливо, обігрівачі та ковдри: ООН готує допомогу для українців на зиму

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ООН планує забезпечити зимовими наборами до 1 мільйона українців.

Зокрема, підготовлено спеціальні набори для зими, куди входять зимові високотемпературні ковдри, матраци, покривала, електричні та твердопаливні обігрівачі.

Також допоможуть дровами та вугільними брикетами.

Доповнення

Міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що енергосистема України буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії. Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на енергосистему і матимуть тимчасовий характер.

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