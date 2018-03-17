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Палестинец убил двух израильских военнослужащих на Западном берегу Иордана

Палестинец убил двух израильских военнослужащих на Западном берегу Иордана

Киев  •  УНН

 • 9398 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Бывший заключенный совершил наезд автомобилем на группу израильских солдат вблизи поселения Мево Дотан на Западном берегу Иордана, в результате чего двое из них погибли, ещё двое получили телесные повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Палестинец на автомобиле въехал в группу израильских военнослужащих на Западном берегу Иордана. В результате атаки, произошедшей 16 марта, двое солдат погибли, еще двое получили телесные повреждения. Об этом сообщают в армии Израиля, называя инцидент “террористической атакой”. Нападающий также получил ранения и был госпитализирован. Израильский телеканал “Канал 10” сообщил, что палестинец въехал на белой машине в солдат, когда те высадились из джипа и шли к блокпосту.

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Одна из израильских спецслужб сообщает, что нападающий отсидел в тюрьме и вышел на свободу в прошлом году. Генерал-майор Йоав Мордехай приказал в ответ на атаку отменить разрешения на работу в Израиле “для всей семьи нападающего”.

Инцидент произошел во время протестов палестинцев на Западном берегу Иордана и в секторе Газы по случаю ста дней с момента признания 45-м президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля. В результате столкновений с израильской полицией во время протестов десятки палестинцев получили ранения легкой или средней тяжести.

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