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Палестинець убив двох ізраїльських військовослужбовців на Західному березі Йордану

Палестинець убив двох ізраїльських військовослужбовців на Західному березі Йордану

Київ • УНН

 • 9398 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Колишній ув'язнений здійснив наїзд автомобілем на групу ізраїльських солдатів поблизу поселення Мево Дотан на Західному березі Йордану, внаслідок чого двоє з них загинули, ще двоє дістали ушкоджень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Палестинець на автомобілі в’їхав у групу ізраїльських військовослужбовців на Західному березі Йордану. Внаслідок атаки, що сталася 16 березня, двоє солдатів загинули, ще двоє дістали тілесних ушкоджень. Про це повідомляють в армії Ізраїлю, називаючи інцидент “терористичною атакою”. Нападник також дістав поранень і був госпіталізований. Ізраїльський телеканал “Канал 10” повідомив, що палестинець в’їхав на білій машині у солдатів, коли ті висадилися з джипа і йшли до блокпосту.

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Одна з ізраїльських спецслужб повідомляє, що нападник відсидів у в’язниці і вийшов на волю минулого року. Генерал-майор Йоав Мордехай наказав у відповідь на атаку скасувати дозволи на роботу в Ізраїлі “для всієї сім’ї нападника”.

Інцидент стався під час протестів палестинців на Західному березі Йордану та Секторі Гази з нагоди ста днів з моменту визнання  45-м президентом США Дональдом Трампом Єрусалима столицею Ізраїлю. Внаслідок сутичок з ізраїльською поліцією під час протестів десятки палестинців дістали поранень легкої або середньої тяжкості.

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