Дворец спорта готов принимать чемпионат мира по хоккею - И.Жданов

"На сегодня обустроено ледовую арену, на которой уже тренируется сборная Украины, установлено освещение, подготовлены трибуны, завершаютмя последние приготовления в раздевалках. Учитывая увиденное мной, можем констатировать, что все ключевые задачи оргкомитета по подготовке Дворца спорта до чемпионата выполнены. С технической точки зрения мы полностью готовы", - подчеркнул И.Жданов.

По информации Минмолодьспорта, специально в рамках подготовки к проведению чемпионата, из госбюджета было выделено 45 млн гривен.

Часть средств, по информации ведомства, была направлена ​​на подготовку ледовой арены, ремонт подходов и внутренних помещений (лестниц, раздевалок, гардеробных комнат и т.д.) и освещения ледовой арены.

Остальные работы, отметили в министерстве, по более глубокой технической реконструкции Дворца спорта будут проведены по завершении соревнований.

В свою очередь президент Федерации хоккея Анатолий Брезвин, как сообщили в Минмолодьспорта, сообщил, что до 21 апреля в Киев прибудут команды всех стран-участниц чемпионата.

Напомним, в Киеве 22 апреля стартует Чемпионат мира по хоккею.