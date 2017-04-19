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Палац спорту готовий приймати чемпіонат світу з хокею - І.Жданов

Палац спорту готовий приймати чемпіонат світу з хокею - І.Жданов

Київ • УНН

 • 10819 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Київський Палац спорту (ДП "Спортивний центр "Атлет") повністю готовий приймати змагання чемпіонату світу з хокею у дивізіоні ІА. Про це повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінмолодьспорту.

“На сьогодні облаштовано льодову арену, на якій вже тренується збірна України, встановлено освітлення, підготовлено трибуни, завершують останні приготування у роздягальнях. Зважаючи на побачене мною, можемо констатувати, що всі ключові завдання оргкомітету з підготовки Палацу спорту до чемпіонату виконані. З технічної точки зору ми повністю готов”, — наголосив І.Жданов.

За інформацією Мінмолодьспорту, спеціально в межах підготовки до проведення чемпіонату, з держбюджету було виділено 45 мільйонів гривень.

Частина коштів, за інформацією відомства, була спрямована на підготовку льодової арени, ремонт підходів та внутрішніх приміщень (сходів, роздягалень, вбиральних кімнат тощо) та освітлення льодової арени.

Решта робіт, зазначили у міністерстві, щодо більш глибокої технічної реконструкції Палацу спорту будуть проведені по завершенні змагань.

У свою чергу президент Федерації хокею Анатолій Брезвін, як повідомили у Мінмолодьспорту, поінформував, що до 21 квітня до Києва прибудуть команди всіх країн-учасниць чемпіонату.

Нагадаємо, у Києві 22 квітня стартує Чемпіонат світу з хокею.

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