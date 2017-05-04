Палата представителей конгресса США согласилась отменить Obamacare

“Отмена многих положений Obamacare поддержали 217 членов палаты представителей, против проголосовали 213 человек. Среди конгрессменов, поддержавших этот шаг, не было ни одного демократа”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, 25 марта голосование по законопроекту о реформе здравоохранения, которая заменила бы программу медицинского страхования США , в последний момент было отменено . Президент Дональд Трамп отозвал законопроект после того, как тот не получил необходимой поддержки республиканцев.