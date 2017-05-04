Палата представителей конгресса США согласилась отменить Obamacare
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Палата представителей конгресса США проголосовала за отмену значительной части реформы здравоохранения, проведенной Бараком Обамой и известной как Obamacare. Ожидается, что ей на смену придет реформа здравоохранения, разработанная Республиканской партией, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“Отмена многих положений Obamacare поддержали 217 членов палаты представителей, против проголосовали 213 человек. Среди конгрессменов, поддержавших этот шаг, не было ни одного демократа”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, 25 марта голосование по законопроекту о реформе здравоохранения, которая заменила бы программу медицинского страхования США , в последний момент было отменено . Президент Дональд Трамп отозвал законопроект после того, как тот не получил необходимой поддержки республиканцев.